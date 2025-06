Procedono i lavori delle nuove palazzine popolari | in arrivo case e box auto

Le nuove palazzine popolari a Ceglie Messapica prendono forma, portando speranza e rinnovamento alla comunità. Con case moderne e box auto, questa iniziativa rappresenta un passo importante verso un futuro più sicuro e confortevole per i residenti. Il sindaco Palmisano e l’assessora Gervasi hanno recentemente visitato i cantieri, confermando l’impegno per un progetto che trasformerà il volto della città. La crescita continua, e il meglio deve ancora venire.

CEGLIE MESSAPICA - Procedono spediti i lavori per la realizzazione delle nuove palazzine popolari a Ceglie Messapica. Il sindaco Angelo Palmisano e l'assessora ai Lavori pubblici Emanuela Gervasi hanno effettuato ieri (27 giugno 2025) un sopralluogo nei cantieri di via Don Luigi Guanella 1-3 e di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

