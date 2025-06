Problemi ad alcuni tornelli della metropolitana a Milano | cosa sta succedendo

Oggi, i pendolari milanesi hanno affrontato inconvenienti con alcuni tornelli della metropolitana, creando disagi nelle ore di punta. Problemi tecnici stanno rallentando l’afflusso e la sicurezza dei viaggiatori, ma gli esperti di ATM sono già al lavoro per risolvere velocemente la situazione. Cosa sta causando questi malfunzionamenti e come verranno gestiti? Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli e le novità sulla ripresa della normalità .

Oggi le persone che hanno scelto di spostarsi a Milano con la metropolitana hanno dovuto fare i conti con i malfunzionamenti di alcuni tornelli. I tecnici di Atm sono a lavoro per ripristinarli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Disagi agli ingressi e alle uscite della metropolitana di milano per problemi tecnici ai tornelli - Un guasto ai tornelli della metropolitana di Milano ha causato rallentamenti e disagi durante le ore di punta; Atm è intervenuta rapidamente garantendo accessi alternativi senza costi aggiuntivi per i ... Riporta gaeta.it

Guasto ai tornelli del metrò, Atm: “Ci scusiamo, chiedete assistenza. Non ci saranno extracosti” - Ancora non è chiara la natura del problema, i tecnici sono al lavoro per risolverlo. Scrive milano.repubblica.it