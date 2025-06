Principato di Monaco scoppia la patata bollente delle dimissioni Il Ministro di Stato designato rassegna le dimissioni prima di assumere incarico

Lo scintillante Principato di Monaco si trova al centro di una crisi politica senza precedenti: il ministro designato Philippe Mettoux si dimette prima dell’insediamento, lasciando il governo monegasco senza una guida stabile. Un passo indietro che solleva interrogativi sulla stabilità e le future strategie del Principato. In questo scenario incerto, Isabelle Berro Amadeï assume il ruolo ad interim, mentre si attende la prossima mossa. La situazione rimane cruciale e da seguire con attenzione.

Philippe Mettoux, ministro designato, si dimette prima dell’insediamento, salta così la nomina del capo del Governo monegasco. Isabelle Berro Amadeï, Ministro delle Relazioni Esterne e della Cooperazione, agirà ad interim fino alla nuova nomina Principato di Monaco: preoccupante passo indietr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Principato di Monaco, scoppia la “patata bollente delle dimissioni”. Il Ministro di Stato designato rassegna le dimissioni prima di assumere incarico

In questa notizia si parla di: dimissioni - ministro - principato - monaco

