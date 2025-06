primi controlli antidegrado tre sanzioni e un daspo urbano

Primi controlli antidegrado a Massa Lombarda, con tre sanzioni e un daspo urbano. Un’attività decisa e mirata, promossa dall’Unione della Bassa Romagna e sostenuta dall’Amministrazione locale, per restituire sicurezza e vivibilità al territorio. Il Nucleo Anti Degrado della Polizia Locale ha già dimostrato efficacia, presidando il centro storico, i parchi e l’area ferroviaria. Questi interventi rappresentano un passo importante nel contrasto a comportamenti dannosi e nell’affermazione di un ambiente più sicuro.

Attivati su impulso della Giunta dell’Unione della Bassa Romagna e con forte spinta della locale Amministrazione comunale, nei giorni scorsi sono partiti a Massa Lombarda i primi interventi del Nucleo Anti Degrado della Polizia Locale. Il servizio, al suo debutto nel territorio massese, ha già sortito riscontri concreti: gli agenti hanno presidiato il centro storico, i parchi cittadini e l’area della stazione ferroviaria, effettuando numerose verifiche. Durante l’attività sono state elevate tre sanzioni per violazione dell’ordinanza anti-vetro – il provvedimento voluto dal sindaco Stefano Sangiorgi per prevenire l’uso di contenitori in vetro in luoghi pubblici – e, in un caso, è stato disposto un provvedimento di Daspo urbano della durata di 48 ore nei confronti di un trentenne domiciliato a Massa Lombarda, che è stato sorpreso in stato di ubriachezza molesta e per questo nei suoi confronti è scattata una sanzione amministrativa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it