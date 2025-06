Pride Zan accusa Meloni | Sempre dalla parte sbagliata della storia

In un momento di grande battaglia per i diritti civili, il mondo assiste a Budapest, dove migliaia di coraggiosi hanno sfidato restrizioni e ostacoli per difendere libertà e inclusione. Tuttavia, mentre l’Europa si mobilita, la nostra premier Giorgia Meloni rimane in silenzio, lasciando spazio a polemiche e accuse. A denunciare questo atteggiamento è stato Alessandro Zan, evidenziando come il governo italiano possa essere percepito come sempre dalla parte sbagliata della storia.

Budapest si è colorata ieri dei toni dell’orgoglio e della protesta. Migliaia di persone hanno attraversato il cuore della capitale ungherese per difendere diritti civili, libertà di espressione e visibilità LGBTQ+, sfidando le restrizioni imposte dal governo di Viktor Orbán, che aveva provato a ostacolare il Pride. Ma dalla premier italiana Giorgia Meloni, nessuna parola. A denunciare il silenzio di Palazzo Chigi è stato Alessandro Zan, europarlamentare e responsabile Diritti nella segreteria del Partito Democratico, presente in piazza durante la manifestazione. L’accusa: “Non riesce a staccarsi dai sovranisti”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Pride, Zan accusa Meloni: “Sempre dalla parte sbagliata della storia”

