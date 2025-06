Pride Pd-M5s-Az volano a Budapest ma Salis non decolla | Temo ritorsioni

In un clima di tensione e diplomazia complicata, i protagonisti della scena politica europea si preparano a partecipare a Budapest Pride, mentre la questione dell'immunità parlamentare di Salis si fa sempre più intricata. La sfida tra valori di libertà e rischi di ritorsioni crea un'eco vibrante nel panorama internazionale. Ma cosa succederà davvero? E come influenzerà questa vicenda il futuro delle alleanze politiche? Solo il tempo potrà svelarlo.

"Come sapete, è in corso la procedura sulla richiesta di revoca della mia immunità parlamentare, avanzata dal regime ungherese". L'eurodeputata Avs, aveva annunciato la sua partecipazione con un post che la ritraeva con un cartello: "I'll be marching in Budapest Pride". Ma nulla da fare. La scelta della rinuncia sarebbe stata suggerita anche dai suoi colleghi che temevano la sua presenza potesse venire intesa come una provocazione dalle destre. 🔗 Leggi su Ildifforme.it