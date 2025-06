Pride month 3 lavoratori Lgbtqia+ su 10 temono il coming out e lasciano l' impiego

In un mondo che si apre alla diversità, il Pride Month ci ricorda quanto il cammino verso l'inclusione sia ancora lungo. A giugno, mentre molte città celebrano con orgoglio, i numeri ci raccontano una realtà meno brillante: 3 lavoratori LGBTQIA+ su 10 evitano di fare coming out in azienda, preferendo spesso lasciare il proprio impiego. È urgente affrontare questa sfida e promuovere ambienti di lavoro davvero inclusivi, perché nessuno debba rinunciare al proprio talento per paura di discriminazioni.

Roma, 28 giugno 2025 – Budapest, ma non solo. E’ giugno il mese del pride globale. Ma non tutti possono festeggiare. Secondo uno studio del Williams Institute della University of California di Los Angeles (UCLA), infatti, tre lavoratori di professionalità anche elevate, tre talenti LGBTQIA+ su 10 (il 33%) temono di fare “coming out” sul posto di lavoro e lasciano l’azienda per il timore di discriminazioni. Secondo i dati raccolti, in particolare, il timore di subire ritorsioni, esclusioni o pregiudizi influisce in modo diretto sul benessere delle persone e sulla loro produttività. A spaventare, soprattutto, è il giudizio di manager o supervisor (nel 46% dei casi le persone intervistate evitano di manifestare la propria sessualità a queste figure all’interno della propria azienda), mentre meno influente è il timore di dover affrontare giudizi o stereotipi da parte del proprio team o di colleghi e colleghe (in questo caso il problema ad aprirsi colpisce “solo” il 21%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Pride month, 3 lavoratori Lgbtqia+ su 10 temono il coming out e lasciano l'impiego

