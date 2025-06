Pride Milano manifestanti arrivano alla Stazione centrale | attesi in 350mila Non sfila la Brigata ebraica

A Milano, l’atteso corteo di Pride si avvicina con entusiasmo, con circa 350mila partecipanti pronti a sfilare, tranne la Brigata Ebraica che non prenderà parte. La partenza, prevista alle 15.30 da via Vittor Pisani, vedrà anche la presenza del sindaco Sala. Le autorità stanno pianificando le deviazioni dei mezzi pubblici per garantire un evento al sicuro e senza intoppi, mentre la città si prepara ad accogliere questa celebrazione di libertà e rispetto.

DeejayFox Radio Station è la radio live del Milano Pride 2025 con 12 ore di diretta - Preparati a vivere il Milano Pride 2025 come mai prima d’ora con DeeJayFox Radio, la radio live ufficiale dell’evento! Sabato 28 giugno, 12 ore di diretta streaming ti porteranno nel cuore pulsante della parata, tra interviste esclusive e performance di artisti straordinari.

Il mondo in fiamme, i bambini vengono massacrati e a noi persone LGBTIAQ+ viene chiesto: perché difendete i Palestinesi? La raccolta fondi per il Rivolta Pride LEGGI? https://www.gay.it/no-pride-in-genocine-palestina-diritti-lgbtq-queer-rivolta-pride Vai su Facebook

Pride Milano, migliaia in corteo per la resistenza arcobaleno: “Contro ogni tipo di discriminazione” - Da via Vittor Pisani la testa del corteo parte in un tripudio di musica e di colori fino alla stazione Centrale. Da milano.repubblica.it