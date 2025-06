Pride migliaia a Milano | bandiere Pro Pal e cartonato Fontana con bandiera arcobaleno

Milano si anima con il Milano Pride 2025, un corteo vibrante che attraversa le strade della città per celebrare l’orgoglio LGBTQ+ e ribadire il diritto all’uguaglianza. Decine di migliaia di persone sfilano tra bandiere arcobaleno, musica e slogan, creando un’atmosfera di festa e impegno civile. Tra i partecipanti, anche molte bandiere palestinesi, a testimonianza della solidarietà globale e dell’interconnessione tra diritti civili e umani. Un momento che unisce sensibilità e coraggio, scrivendo un nuovo capitolo di libertà e rispetto.

È partito il corteo del Milano Pride 2025, che attraversa la città per celebrare l’orgoglio Lgbtq+ e rivendicare diritti e uguaglianza. Decine di migliaia in marcia. Decine di migliaia di persone, tra bandiere arcobaleno, musica e slogan, stanno sfilando in un clima di festa ma anche di impegno civile. Tra i partecipanti, anche molte bandiere palestinesi, a testimoniare la solidarietà con la causa e l’intreccio tra diritti civili e diritti umani. Tra i carri di movimenti, associazioni e partiti, su quello del Partito Democratico è ricomparso anche il cartonato del presidente Attilio Fontana con sulle spalle la bandiera arcobaleno. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Pride, migliaia a Milano: bandiere Pro Pal e cartonato Fontana con bandiera arcobaleno

