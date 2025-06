Pride la marcia dei 200mila che sfidano Orban Mai così tanti dalle manifestazioni per la caduta del Muro

Unite in un’esplosione di colori e speranza, quasi 200.000 persone hanno sfilato a Budapest nel giorno del Pride, sfidando le intimidazioni di Orbán e dimostrando che la forza della solidarietà può superare ogni ostacolo. La marcia, più grande delle proteste contro il muro di Berlino, ha trasformato la capitale ungherese in una vibrante dimostrazione di libertà e inclusività. E ora, questa protesta epica continua a scrivere pagine di coraggio e cambiamento.

Budapest invasa. Il sindaco Gergely Karácsony sbeffeggia il premier Viktor Orbàn: “Grazie della pubblicità”. Quasi 200mila persone hanno sfilato per le strade della capitale dell’ Ungheria nel giorno del Pride. Una marea umana, colorata, gioiosa, pacifica e molto determinata ha invaso Budapest. Più forti dei divieti, delle intimidazioni e delle minacce di Orban: in piazza c’erano giovani e meno giovani, coppie etero e arcobaleno, parlamentari e gente comune: hanno urlato la loro voglia di libertà, democrazia, tolleranza, di rispetto dei diritti di tutte le minoranze. Una manifestazione da record con numeri che non si vedevano dal 1989 quando gli ungheresi scesero in piazza per festeggiare la caduta del Muro di Berlino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Pride, la marcia dei 200mila che sfidano Orban. “Mai così tanti dalle manifestazioni per la caduta del Muro”

In questa notizia si parla di: pride - 200mila - orban - marcia

Roma Pride 2025, in 200mila alla sfilata arcobaleno - Il Roma Pride 2025 ha conquistato ancora una volta il cuore della città, con oltre 200.000 partecipanti che hanno invaso le strade storiche tra Colosseo e Fori Imperiali, sfidando il caldo estivo.

Budapest Pride, in corso la marcia vietata da Orban diventata un caso politico | La diretta; L'Europa dei diritti in Ungheria, in migliaia al Pride vietato da Orban. Ultradestra blocca un ponte - L'ironia del Sindaco di Budapest: Grazie a Orban promossa una società più tollerante; Budapest, il Pride in diretta | Gli organizzatori: «Siamo quasi 200 mila». Falliti i tentativi dell'ultradestra di ostacolare la manifestazione. Schlein: «Non si può vietare l'amore per legge».

A Budapest sfila il Pride vietato da Orban. 'Siamo quasi 200mila' - 'Onda Pride', in Italia 6 cortei in contemporanea (ANSA) ... Da ansa.it

Budapest, sfila il Pride vietato da Orban: "Siamo 200mila, il più grande di sempre" - "Oggi in piazza a Budapest con oltre 70 parlamentari da tutta Europa, rappresentanti dei partiti popolari, liberali e social democratici per dire SÌ all’Europa dei diritti e NO all’Europa di Orban, ai ... Scrive msn.com