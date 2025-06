Pride in Ungheria situazione esplosiva

Il Pride di Budapest si prepara a infiammare le piazze della città in un momento di tensione senza precedenti, diventando un simbolo di lotta e speranza per i diritti LGBTQ+. Con l’Europa che osserva attentamente, le parole del sindaco Gergely Karácsony e la presa di posizione della presidente Ue sottolineano quanto questa manifestazione possa segnare un punto di svolta. In un contesto così acceso, il futuro dei diritti civili in Ungheria rischia di essere scritto proprio oggi...

Il Pride è atteso oggi nelle piazze di Budapest in quello che ormai è diventato “un vero e proprio affare europeo”. In effetti tutti gli occhi dell’Europa saranno puntati sulla manifestazione ungherese. Le parole scelte da Gergely Karácsony, sindaco della capitale ungherese, fanno capire che la situazione è potenzialmente esplosiva per la questione legata ai diritti della comunità Lgbtq+. Sull’argomento è intervenuta la stessa presidente Ue, Ursula von der Leyen, con un post pubblicato su X. In esso chiede che venga consentita la manifestazione e che “possa svolgersi senza il timore di sanzioni penali o amministrative contro i partecipanti o gli organizzatori”. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Pride in Ungheria, situazione esplosiva

