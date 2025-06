Pride di Budapest | Siamo 200mila Il sindaco ringrazia Orban per la pubblicità

Il Pride di Budapest ha attirato 200.000 persone, un traguardo straordinario che il sindaco ha ironicamente attribuito alla posizione del premier Orban, definendola “pubblicità”. Nonostante le restrizioni e le tensioni, i partecipanti si sono organizzati con cappelli e occhiali per aggirare il riconoscimento facciale delle autorità, mentre gruppi estremisti hanno annunciato cortei di protesta. Un evento che dimostra come il coraggio e la determinazione possano superare ogni ostacolo.

Il premier Orban ha sancito che partecipare al corte del Pride è "illegale". E così per aggirare il riconoscimento facciale delle autorità, i partecipanti si armano di cappelli e occhiali. Intanto, anche gruppi estremisti prenderanno parte alla manifestazione ma con tre cortei di protesta.

