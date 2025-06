Pride di Budapest | Orbàn in gonna minaccia ritorsioni

Nel cuore di Budapest, l’arte di strada ha acceso un messaggio potente e provocatorio. Laika, con la sua raffigurazione a sorpresa di Viktor Orbán in gonna, ha sfidato le autorità e i valori conservatori, lanciando un invito all’umanità e al cambiamento. Mentre il Pride si avvicina, le tensioni tra libertà e repressione si intensificano, lasciando presagire un confronto cruciale per il futuro dell’Ungheria.

