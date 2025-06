Pride Budapest la grande fuga di Ilaria Salis | Ho paura

Il Pride di Budapest non è solo una parata, ma un gesto di coraggio e speranza che unisce la comunità LGBTQ+ in una lotta condivisa per i diritti civili. In un contesto di sfide legislative e clima politico ostile, questa manifestazione si trasforma in una grande fuga di libertà e solidarietà. Anche quest’anno, centinaia di partecipanti hanno sfilato tra...

Il Pride di Budapest rappresenta ogni anno un momento cruciale per la comunità LGBTQ+ ungherese, che lotta contro una legislazione sempre più restrittiva e un clima politico apertamente ostile. Nonostante le crescenti difficoltà, l'evento rimane una delle poche manifestazioni pubbliche capaci di attirare l'attenzione internazionale sulle problematiche dei diritti civili in Ungheria. Anche quest'anno, centinaia di partecipanti hanno sfilato tra imponenti misure di sicurezza e sotto lo sguardo vigile di oppositori e forze dell'ordine. Nel contesto di questa edizione, il nome di Ilaria Salis era stato accolto con entusiasmo dagli organizzatori e dai partecipanti.

Ilaria Salis sfida Viktor Orban a casa sua, la prima volta a Budapest dopo il carcere. Lei vuole andare al Pride vietato: che cosa rischia chi partecipa - Ilaria Salis sfida Viktor Orban a Budapest, tornando dopo il carcere per partecipare al Pride vietato.

«Io purtroppo non potrò essere a Budapest oggi. Come sapete, è in corso la procedura sulla richiesta di revoca della mia immunità parlamentare, avanzata dal regime ungherese. Temo ritorsioni e strumentalizzazioni, non solo contro di me, ma anche contro c Vai su Facebook

Ilaria Salis resta ai domiciliari. In aula di nuovo con manette e catene; Perché Ilaria Salis ha deciso di candidarsi, parla il padre Roberto: «Contatti anche col Pd. Non è una fuga dal processo; Pride Budapest, la grande fuga di Ilaria Salis: “Ho paura”.

Ilaria Salis sul Pride di Budapest: "Temo ritorsioni, non posso esserci" - Pochi mesi fa il governo ungherese ha chiesto la revoca dell'immunità per l'europarlamentare. Da today.it

Al pride di Budapest anche tanti politici italiani sfidano le "conseguenze legali" di Orban - Nutrita la delegazione italiana che oggi ha sfilato al Budapest Pride, sfidando le "conseguenze legali" minacciate da Viktor Orban. msn.com scrive