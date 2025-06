Pride Budapest 2025 Schlein | Qui con i nostri corpi Non si può vietare l’amore

Così la comunità LGBTQ+ di Budapest si prepara a celebrare il Pride 2025, un gesto di coraggio e resistenza contro ogni forma di censura e discriminazione. Con i nostri corpi e la voce uniti, ribadiamo che l’amore e le differenze non devono essere vietati per legge: sono diritti fondamentali che devono essere tutelati in tutta l’Europa. La lotta per la libertà è una battaglia di tutti noi.

“È molto importante essere qui per difendere la democrazia e difendere la libertà. Qui il divieto del Pride è censura e discriminazione istituzionale. Non lo possiamo accettare e per questo abbiamo deciso di essere qui con i nostri corpi per dire che non si può vietare l’amore per legge e che non si possono vietare le differenze per legge. In Unione Europea, se tocchi i diritti di uno, stai toccando i diritti di tutte e tutti”. Così la segretaria del Partito democratico Elly Schlein a Budapest per partecipare al Pride Budapest 2025 che da quest’anno è vietato dalla legge ungherese. Assieme a lei i parlamentari europei Alessandro Zan, responsabile Diritti nella segreteria nazionale Pd, Annalisa Corrado, Cecilia Strada e Brando Benifei. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Pride Budapest 2025, Schlein: “Qui con i nostri corpi. Non si può vietare l’amore”

