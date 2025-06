Pride Budapest 2025 la manifestazione che sfida i divieti di Orban

Oggi a Budapest si accende il fuoco della solidarietà e della libertà, con il Pride Budapest 2025 che sfida con coraggio il divieto delle autorità ungheresi. Nonostante le tensioni e le provocazioni di gruppi estremisti, i partecipanti sono determinati a far risplendere il messaggio di inclusione e diritti civili. Una sfida senza precedenti che dimostra come il coraggio possa superare ogni ostacolo. La lotta per l’uguaglianza continua…

Oggi è il giorno dell’atteso Pride Budapest 2025, vietato dalle autorità ungheresi ma con i partecipanti decisi a scendere comunque in piazza. La tensione è alta: una decina di membri del collettivo di estrema destra ungherese ’64 Counties Youth Movement’ ha provato a occupare Vsroshsza Park dove tra poche ore inizierà il Budapest Pride. Obiettivo dei manifestanti quello di impedire fisicamente la partenza del corteo per i diritti della comunità Lgbt che da quest’anno è vietato dalla legge ungherese. Dopo una lunga trattativa con la polizia magiara i manifestanti sono stati allontanati. Orban pubblica foto con i nipoti: “Orgoglioso di loro”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Pride Budapest 2025, la manifestazione che sfida i divieti di Orban

In questa notizia si parla di: pride - budapest - manifestazione - sfida

Ilaria Salis sfida Viktor Orban a casa sua, la prima volta a Budapest dopo il carcere. Lei vuole andare al Pride vietato: che cosa rischia chi partecipa - Ilaria Salis sfida Viktor Orban a Budapest, tornando dopo il carcere per partecipare al Pride vietato.

#Orban sfida il #Pride di #Budapest. Ma alla parata di domani sono attese 35mila persone - nonostante il rischio di arresti, manganellate e multe salate. Per l'autocrate magiaro, distaccato nei sondaggi dal rivale Peter Magyar, é una scommessa già persa. Vai su X

L’Ungheria si prepara a vivere un sabato ad alta tensione in occasione dello svolgimento del Budapest Pride, la tradizionale manifestazione a sostegno dei diritti della comunità LGBTQIA+ che quest’anno è stata formalmente vietata dalla polizia sulla base di Vai su Facebook

Il Budapest Pride sfida i divieti di Orban, da Schlein a Calenda: ecco i politici italiani in piazza; Il Pride di Budapest sfida il governo di Viktor Orbán; Pride Budapest 2025, la manifestazione che sfida i divieti di Orban - LaPresse.

Oggi il Pride di Budapest, sfida a Orban. Corteo dell'ultradestra sullo stesso percorso - Camere di sorveglianza sul percorso, con sistema di riconoscimento facciale elettronico (ANSA) ... Secondo ansa.it

Il Pride di Budapest sfida il governo di Viktor Orbán - Autorizzata una manifestazione di estrema destra nello stesso percorso in cui passerà il corteo c ... Segnala editorialedomani.it