Pride Budapest 2025 Calenda in piazza | Difendiamo stato di diritto o non ha senso l'Europa

In un’epoca in cui i diritti fondamentali sono messi alla prova, il Pride Budapest 2025 si presenta come un banco di prova per il nostro impegno verso la libertà e lo stato di diritto. La libertà di manifestare, di amare e di esprimersi senza paura rappresenta il cuore della nostra civiltà democratica. È il momento di unirsi e difendere quei valori che ci rendono europei, perché il rispetto dei diritti è l’unica strada per un futuro giusto e inclusivo.

“Per un liberale come me, il fatto di vietare una manifestazione pacifica e anche la libera scelta delle persone di amare chi vogliono è inaccettabile. Per quanto mi concerne l’Ungheria deve scegliere tra l’Unione Europea e Orban. Orban è un asset dei russi, è in costante contatto con i russi, sta facendo leggi liberticide e tutti i liberali europei devono protestare. Di qualunque orientamento essi siano. O difendiamo lo stato di diritto popolari, liberali e socialisti o non ha senso l’Europa. Perché l’Europa nasce come il posto dove i diritti individuali vengono tutelati”. Così il leader di Azione Carlo Calenda a Budapest con una delegazione di Renew Europe per partecipare al Pride, vietato da quest’anno dal governo ungherese. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Pride Budapest 2025, Calenda in piazza: “Difendiamo stato di diritto o non ha senso l’Europa”

