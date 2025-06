Pride a Budapest tensioni prima del corteo | movimenti neofascisti in piazza contro la propaganda Lgbt

A Budapest, le tensioni si fanno sentire nel giorno del Pride, tra manifestazioni ufficiali e contestazioni neofasciste che minacciano di oscurare l'evento. Il governo di Viktor OrbĂĄn ha vietato la "propaganda LGBT", alimentando un clima di scontro acceso. Mentre la polizia cerca di garantire la sicurezza, le ambizioni dei movimenti estremisti si intrecciano con il desiderio di libertĂ e accoglienza della comunitĂ LGBTQ+. Continua a leggere.

È il giorno del corteo per il pride a Budapest, in Ungheria, dove il governo di Viktor OrbĂ n ha dichiarato illegale tutta la "propaganda Lgbt". La polizia ha garantito la sicurezza a una contromanifestazione lanciata da movimenti neofascisti. Che, ai microfoni di Fanpage.it, hanno detto che per il pride arriveranno "un sacco di terroristi antifascisti dalla Germania". 🔗 Leggi su Fanpage.it

