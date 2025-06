Pride a Budapest tensioni al corteo | movimenti neofascisti in piazza contro la propaganda Lgbt

A Budapest, il clima si fa caldo e teso durante il corteo per il Pride, in un Paese dove il governo di Viktor Orbán ha vietato la "propaganda Lgbt". Mentre la polizia assicura la sicurezza, i movimenti neofascisti si oppongono con fermezza, alimentando tensioni e minacce di violenza. La città si prepara a vivere una giornata cruciale per i diritti e la libertà. Ma come evolverà questa sfida tra libertà e repressione?

È il giorno del corteo per il pride a Budapest, in Ungheria, dove il governo di Viktor Orbàn ha dichiarato illegale tutta la "propaganda Lgbt". La polizia ha garantito la sicurezza a una contromanifestazione lanciata da movimenti neofascisti. Che, ai microfoni di Fanpage.it, hanno detto che per il pride arriveranno "un sacco di terroristi antifascisti dalla Germania". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: pride - budapest - corteo - movimenti

Ilaria Salis sfida Viktor Orban a casa sua, la prima volta a Budapest dopo il carcere. Lei vuole andare al Pride vietato: che cosa rischia chi partecipa - Ilaria Salis sfida Viktor Orban a Budapest, tornando dopo il carcere per partecipare al Pride vietato.

Torna il 6 settembre il Brescia Pride, con il corteo nelle strade cittadine del capoluogo e il cuore pulsante che sarà, quest'anno, l'area di Campo Marte. Ne parliamo con la presidente del comitato Brescia Pride, Greta Tosoni Vai su Facebook

Pride a Budapest, tensioni prima del corteo: movimenti neofascisti in piazza contro la propaganda Lgbt; Budapest, il Pride in diretta | Il corteo dell'ultradestra sullo stesso percorso dei manifestanti: bloccato il ponte. Schlein: «Non si può vietare l'amore per legge»; Oggi a Budapest il Pride vietato da Orban. Ma ad attendere i manifestanti c’è l’estrema destra:….

Pride a Budapest, tensioni prima del corteo: movimenti neofascisti in piazza contro la “propaganda Lgbt” - È il giorno del corteo per il pride a Budapest, in Ungheria, dove il governo di Viktor Orbàn ha dichiarato illegale tutta la "propaganda Lgbt" ... Secondo fanpage.it

Centinaia in strada a Budapest per il corteo del Pride vietato da Orbán: sfila anche il campo largo con Schlein, Calenda, M5s, AvS e +Europa - ll governo ungherese ha disposto l’installazione di telecamere per il riconoscimento facciale lungo tutto il percorso ... Segnala msn.com