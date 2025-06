Pride a Budapest | sotto la bandiera di Brianza oltre l' arcobaleno c' è anche Elly Schlein

In una Budapest vibrante di colori e speranze, la delegazione di Brianza Oltre si trova al centro di un episodio inaspettato: un corteo di estrema destra ha bloccato la nostra sfilata durante il Pride, creando tensione e confusione. La situazione è in rapido movimento, rendendo difficile comunicare e condividere immagini in tempo reale. Nonostante le difficoltà , la determinazione di difendere i valori di inclusione e rispetto rimane forte, perché la nostra voce deve essere ascoltata.

“È una situazione molto delicata: il corteo di estrema destra ha bloccato la nostra sfilata, le informazioni cambiano velocemente, così come gli spostamento ed è difficile comunicare via Internet e inviare foto e video”. A parlare alla redazione di MonzaToday è la delegazione di Brianza Oltre. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

