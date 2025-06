Pride a Budapest sale la tensione | militanti ultradestra bloccano il percorso del corteo

A Budapest, il Pride si trasforma in un campo di tensione tra coraggio e ostilità. Militanti ultradestra bloccano il percorso, mentre il premier Orban dichiara il corteo “illegale”, spingendo i partecipanti a trovare stratagemmi come cappelli e occhiali per sfuggire al riconoscimento facciale. Tra minacce e proteste, la città si prepara a un evento che mette alla prova i valori di libertà e tolleranza. La lotta per i diritti continua, nonostante le avversità.

Il premier Orban ha sancito che partecipare al corte del Pride è “illegale”. E così per aggirare il riconoscimento facciale delle autorità, i partecipanti si armano di cappelli e occhiali. Intanto, anche gruppi estremisti prenderanno parte alla manifestazione ma con tre cortei di protesta. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Pride a Budapest, sale la tensione: militanti ultradestra bloccano il percorso del corteo

In questa notizia si parla di: pride - budapest - sale - tensione

Ilaria Salis sfida Viktor Orban a casa sua, la prima volta a Budapest dopo il carcere. Lei vuole andare al Pride vietato: che cosa rischia chi partecipa - Ilaria Salis sfida Viktor Orban a Budapest, tornando dopo il carcere per partecipare al Pride vietato.

Ungheria, scontro in sordina Budapest-Bruxelles alla vigilia del Pride; Ungheria, scontro in sordina Budapest-Bruxelles alla vigilia del Pride; Ungheria, scontro in sordina Budapest - Bruxelles alla vigilia del Pride.

Gay pride a Budapest, parte la sfida a Orban. In piazza anche l'ultradestra: si temono scontri - Presente Elly Schlein: "Tu non puoi vietare l'amore per legge" ... Segnala msn.com

Pride di Budapest, in corso il corteo. Schlein: "Non si vieta l'amore per legge" - È iniziato nella capitale ungherese l'evento diventato simbolo della protesta contro il governo Orbán. Si legge su tg24.sky.it