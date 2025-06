Pride a Budapest | oltre 50mila al corteo vietato dal governo ungherese Schlein | L' amore non si vieta per legge

A Budapest, oltre 50.000 cuori si sono uniti in un corteo contro le restrizioni imposte dal governo ungherese, dimostrando che l’amore non si vieta per legge. Nonostante il divieto di estrema destra, cittadini e parlamentari europei hanno sfidato il divieto, portando in strada un messaggio di libertà e inclusione. La loro presenza è un forte richiamo: l’amore e i diritti umani devono sempre prevalere sulle repressioni.

Alla manifestazione, organizzata dal sindaco a dispetto del divieto del governo ungherese di estrema destra, oltre 50mila persone e 70 europarlamentari per testimoniare che l'amore è libero. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Pride a Budapest: oltre 50mila al corteo vietato dal governo ungherese. Schlein: «L'amore non si vieta per legge»

In questa notizia si parla di: oltre - 50mila - governo - ungherese

Nel 2023, oltre 50mila tumori e lesioni precancerose non sono stati intercettati a causa della bassa adesione al servizio, ma anche per una non eccellente gestione degli inviti da parte del SSN a tutti i cittadini che ne dovrebbero beneficiare. Ecco come rimediare - Nel 2023, oltre 50.000 tumori e lesioni precancerose sono sfuggiti alla diagnosi precoce a causa di scarsa adesione alle campagne di screening gratuito e di una gestione inadeguata degli inviti da parte del SSN.

(da Huffpost Italia) La scrittrice e reduce di Auschwitz aveva chiesto manifestazioni con anche la bandiera israeliana. La sinistra dice di no. Oltretutto si divide in due piazze: “Dovrebbero stare insieme, e invece mi sembra che ognuno pensi alle rivalità con gli a Vai su Facebook

Pride a Budapest: oltre 50mila al corteo vietato dal governo ungherese. Schlein: «L'amore non si vieta per legge; Budapest Pride, in corso la marcia vietata da Orban diventata un caso politico | La diretta; Le due piazze di Budapest: Orbán contro Magyar.

Viktor Orbán vuole vietare le associazioni sgradite al governo ungherese, dopo il Pride - Per questo ci serve una iniziativa europea per proteggere le ong con uno statuto comunitario. Come scrive wired.it

Pride in Ungheria, al corteo vietato da Orban parlamentari da Italia ed Europea: il premier minaccia “conseguenze legali” - Oltre 40 eurodeputati di varie nazionalità, dall’Italia circa 30 tra deputati e senatori del “campo largo” in versione allargata, dal Pd ai 5 Stelle, passando per AVS fino ai centristi di Azione e Ita ... Si legge su msn.com