Pride a Budapest oltre 30 mila sfidano il divieto di Orban

Oltre 30.000 persone provenienti da tutta Europa hanno sfidato il divieto di Orban partecipando alla marcia del Pride a Budapest, un gesto di coraggio e speranza per i diritti LGBTQ+ in Ungheria e nell'intera Unione Europea. Un evento che testimonia la forza della solidarietà e la volontà di cambiare le regole oppressive. Questa marcia rappresenta un punto di svolta nel percorso verso l'uguaglianza e la libertà di essere sé stessi, nonostante ogni ostacolo.

(Agenzia Vista) Budapest, 28 giugno 2025 Numeri record di partecipanti da tutta Europa alla marcia del Pride a Budapest in Ungheria. Il Pride ha sfidato il divieto imposto dal Governo di Viktor Orban, divieto che rappresenta una regressione senza precedenti dei diritti Lgbtq nell'Unione Europea. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it ¬© Iltempo.it - Pride a Budapest, oltre 30 mila sfidano il divieto di Orban

Ilaria Salis sfida Viktor Orban a casa sua, la prima volta a Budapest dopo il carcere. Lei vuole andare al Pride vietato

