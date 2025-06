Pride a Budapest oltre 30 mila sfidano il divieto di Orban – Il video

Oltre 30.000 persone da tutta Europa hanno sfidato il divieto imposto dal governo di Viktor Orban e partecipato alla marcia del Pride a Budapest. Un gesto di coraggio e speranza in un contesto di regressione dei diritti LGBTQ+ nell’Unione Europea, che testimonia la forza della solidarietà e della lotta per l’uguaglianza. Questa marcia rimane un simbolo di resistenza e determinazione, dimostrando che i diritti civili non si arrendono davanti alle restrizioni.

(Agenzia Vista) Budapest, 28 giugno 2025 Numeri record di partecipanti da tutta Europa alla marcia del Pride a Budapest in Ungheria. Il Pride ha sfidato il divieto imposto dal Governo di Viktor Orban, divieto che rappresenta una regressione senza precedenti dei diritti Lgbtq nell'Unione Europea. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: pride - budapest - divieto - orban

Ilaria Salis sfida Viktor Orban a casa sua, la prima volta a Budapest dopo il carcere. Lei vuole andare al Pride vietato: che cosa rischia chi partecipa - Ilaria Salis sfida Viktor Orban a Budapest, tornando dopo il carcere per partecipare al Pride vietato.

Pride a Budapest, oltre 30 mila sfidano il divieto di Orban Vai su X

In Comune con il sindaco di Budapest, Karácsony Gergely, che coraggiosamente ha sfidato il divieto di Orban al Pride e che continua a combattere per la democrazia liberale in un paese che la sta perdendo. Vai su Facebook

Budapest, sfila il Pride vietato da Orban: Siamo 200mila, il più grande di sempre; Budapest, in 200mila al Pride. Schlein: «In piazza per difendere libertà e democrazia» - La delegazione italiana; Una enorme folla al Pride di Budapest nonostante il divieto di Orbán.

A Budapest sfila il Pride vietato da Orban. 'Siamo quasi 200mila' - Una marea umana, colorata, gioiosa, pacifica ma molto determinata ha invaso Budapest. Come scrive ansa.it

Budapest Pride, Schlein: "Il divieto di Orban colpisce tutti, non si può proibire l'amore" - Budapest, 28 giugno 2025 "È molto importante essere qui per difendere la democrazia e difendere la libertà. Si legge su msn.com