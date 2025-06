Pride a Budapest attese 35mila persone da tutta Europa

Oggi Budapest si prepara ad accogliere oltre 35.000 persone da tutta Europa per il Pride, un evento che si sta trasformando in un vero e proprio crocevia di diritti e libertà. Le parole del sindaco Gergely Karácsony e l’attenzione della presidente Ursula von der Leyen testimoniano come questa manifestazione sia molto più di una semplice parata: è un simbolo di lotta e speranza. La città diventa così il palcoscenico di un importante scontro sociale e culturale...

Occhi di tutta Europa puntati sul Pride atteso oggi nelle piazze di Budapest in quello che ormai è diventato "un vero e proprio affare europeo". Le parole scelte da Gergely Karácsony, sindaco della capitale ungherese, fotografano una situazione potenzialmente esplosiva per la questione legata ai diritti della comunità Lgbtq+ al punto che sull'argomento è intervenuta la stessa presidente Ue, Ursula von der Leyen, con un post pubblicato su X e in cui chiede che venga consentita la manifestazione e che possa “possa svolgersi senza il timore di sanzioni penali o amministrative contro i partecipanti". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Pride a Budapest, attese 35mila persone da tutta Europa

In questa notizia si parla di: pride - budapest - tutta - europa

Ilaria Salis sfida Viktor Orban a casa sua, la prima volta a Budapest dopo il carcere. Lei vuole andare al Pride vietato: che cosa rischia chi partecipa - Ilaria Salis sfida Viktor Orban a Budapest, tornando dopo il carcere per partecipare al Pride vietato.

Occhi di tutta Europa puntati sul Pride atteso oggi nelle piazze di Budapest in quello che ormai è diventato”un vero e proprio affare europeo”. Attese 35mila persone da tutta Europa. Orban:”Ci saranno conseguenze”.L’appello di von der Leyen:”Consentirlo se Vai su X

Varese Arcigay Varese e Varese Pride al Budapest Pride: solidarietà dove l’orgoglio è sotto attacco Alla manifestazione di sabato 28 giugno è prevista una partecipazione ampia da tutta Europa, con delegazioni associative, cittadine e la presenza annunciata Vai su Facebook

Pride a Budapest, attese 35mila persone da tutta Europa. Orban: Ci saranno conseguenze; Il Pride sfila a Budapest. Orban: 'E' illegale'. Attese oltre 35 mila persone; Pride Budapest, chi sono i politici italiani a partecipare oggi.

L'Europa dei diritti in Ungheria, 35mila persone a Budapest per il Pride vietato da Orban - La presidente della Commissione Ue: "Consentirlo senza timore di sanzioni". Si legge su rainews.it

Budapest sfida il divieto di Orban, oggi il Pride: in piazza anche tanti politici italiani - Saranno almeno 70 i parlamentari da tutta Europa che sfileranno oggi sabato 28 giugno al Pride di Budapest. Segnala msn.com