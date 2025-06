Pride a Budapest alta tensione e traffico in tilt La polizia | Manifestanti non collaborano

A Budapest, il Pride si trasforma in una scena di alta tensione: traffico in tilt, polizia in assetto antistupro e manifestanti determinati a sfidare il divieto del premier Orban. Tra maschere di cappelli e occhiali, la protesta si fa strada tra gruppi estremisti e misure di sicurezza alle stelle. Una giornata di scontro tra libertĂ e repressione che mette in evidenza le sfide della societĂ contemporanea. La situazione resta in evoluzione, mentre il mondo osserva da vicino.

Il premier Orban ha sancito che partecipare al corte del Pride è “illegale”. E così per aggirare il riconoscimento facciale delle autoritĂ , i partecipanti si armano di cappelli e occhiali. Intanto, anche gruppi estremisti prenderanno parte alla manifestazione ma con tre cortei di protesta. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Pride a Budapest, alta tensione e traffico in tilt. La polizia: “Manifestanti non collaborano”

In questa notizia si parla di: pride - budapest - alta - tensione

Ilaria Salis sfida Viktor Orban a casa sua, la prima volta a Budapest dopo il carcere. Lei vuole andare al Pride vietato: che cosa rischia chi partecipa - Ilaria Salis sfida Viktor Orban a Budapest, tornando dopo il carcere per partecipare al Pride vietato.

#Budapest, in migliaia da tutta Europa per Pride. Alta tensione. FOTO Vai su X

L’Ungheria si prepara a vivere un sabato ad alta tensione in occasione dello svolgimento del Budapest Pride, la tradizionale manifestazione a sostegno dei diritti della comunità LGBTQIA+ che quest’anno è stata formalmente vietata dalla polizia sulla base di Vai su Facebook

Alta tensione a Budapest, attesi in migliaia al Pride per sfidare Orban; Pride, alta tensione a Budapest. Iniziato il corteo dell'ultradestra, ambasciata italiana in allerta. E Orbán avverte: «Conseguenze legali per chi partecipa»; Budapest, Pride ad alta tensione.

Alta tensione a Budapest, attesi in migliaia al Pride per sfidare Orban - Il Pride sfida Viktor Orban: un numero record di partecipanti è atteso alla marcia di oggi a Budapest nonostante il divieto imposto dal premier ungherese. Si legge su msn.com

Pride Budapest 2025, la manifestazione che sfida i divieti di Orban - Oggi è il giorno dell’atteso Pride Budapest 2025, vietato dalle autorità ungheresi ma con i partecipanti decisi a scendere comunque in piazza. Da msn.com