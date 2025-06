Pride a Budapest al corteo anti Orban possibili scontri con estremisti

A Budapest, il Pride si trasforma in un campo di tensioni e coraggio, con il premier Orban che ha dichiarato illegale la partecipazione al corteo. Tra strategie di nascondiglio e scontri in vista, i manifestanti sfidano le restrizioni, mentre gruppi estremisti si preparano a far sentire la propria voce con tre cortei di protesta. Un episodio che mette in luce le sfide di una società divisa tra libertà e repressione.

Il premier Orban ha sancito che partecipare al corte del Pride √® ‚Äúillegale‚ÄĚ. E cos√¨ per aggirare il riconoscimento facciale delle autorit√†, i partecipanti si armano di cappelli e occhiali. Intanto, anche gruppi estremisti prenderanno parte alla manifestazione ma con tre cortei di protesta. 🔗 Leggi su Ildifforme.it ¬© Ildifforme.it - Pride a Budapest, al corteo anti Orban possibili scontri con estremisti

