Pride 2025 migliaia a Milano | bandiere Pro Pal e cartonato Fontana con bandiera arcobaleno

Milano si veste di colore e passione per il Pride 2025, un momento di festa e impegno civile che riunisce decine di migliaia di persone in un corteo vibrante. Tra bandiere arcobaleno, musica e slogan, la città si anima per rivendicare diritti e uguaglianza, esprimendo anche solidarietà con cause internazionali come quella palestinese. Un corteo che, tra carri e manifestazioni, celebra l’orgoglio e l’unità , dimostrando che il cambiamento parte dall’inclusione.

A Milano il corteo del Pride 2025, che attraversa la cittĂ per celebrare l’orgoglio LGBTQ+ e rivendicare diritti e uguaglianza. Decine di migliaia di persone, tra bandiere arcobaleno, musica e slogan, sfilano in un clima di festa ma anche di impegno civile. Tra i partecipanti, anche molte bandiere palestinesi, a testimoniare la solidarietĂ con la causa e l’intreccio tra diritti civili e diritti umani. Tra i carri di movimenti, associazioni e partiti, su quello del Partito Democratico è ricomparso anche il cartonato del presidente Attilio Fontana con sulle spalle la bandiera arcobaleno. La parata, partita da Piazza della Repubblica e con conclusione all’Arco della Pace, chiude una settimana di eventi e iniziative culturali dedicate alla comunitĂ . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Pride 2025, migliaia a Milano: bandiere Pro Pal e cartonato Fontana con bandiera arcobaleno

In questa notizia si parla di: bandiere - pride - migliaia - milano

Roma Pride 2025, portavoce: “Presenti bandiere sia palestinesi che ebraiche” - …quali siano le motivazioni di ogni singolo partecipante. Tuttavia, il messaggio che vogliamo trasmettere è di solidarietà e unità : il Roma Pride 2025 sarà un'occasione per ricordare che i diritti umani e la pace sono valori universali, che devono essere difesi e condivisi da tutti.

La campagna “ ” arriva oggi sui media di settore e domani su diverse testate nazionali, tra cui La Repubblica, La Stampa, Milano Finanza e Italia Oggi, per avere il suo momento di massima risonanza nella giornata della Pride Parade a M Vai su Facebook

Pride: migliaia a Milano, bandiere Pro Pal e cartonato Fontana con bandiera arcobaleno; Pride, migliaia a Milano: bandiere Pro Pal e cartonato Fontana con bandiera arcobaleno - LaPresse; Migliaia di persone al Milano Pride 2025, canzoni, balli e bandiere arcobaleno: il corteo tra le strade del….

Pride, migliaia a Milano: bandiere Pro Pal e cartonato Fontana con bandiera arcobaleno - È partito il corteo del Milano Pride 2025, che attraversa la città per celebrare l'orgoglio Lgbtq+ e rivendicare diritti e uguaglianza. Come scrive msn.com

A Milano parte il Pride, sfilano in migliaia - È appena partito il corteo del Milano Pride da via Vittor Pisani, vicino la Stazione Centrale, con migliaia di persone già presenti. Si legge su msn.com