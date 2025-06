Presentazione Palinsesti Rai Caterina Balivo raggiante Marini e Lamborghini in blu

La Rai svela i suoi palinsesti per la prossima stagione, promettendo emozioni e novità coinvolgenti. Tra ritorni, debutti e sorprese, il pubblico è già in trepidante attesa di scoprire cosa ci riserva la programmazione. Caterina Balivo, raggiante e pronta a brillare come sempre, insieme a Marini e Lamborghini in blu, si preparano a conquistare i cuori degli spettatori. L’evento di presentazione ha lasciato tutti con un sorriso, pronto a vivere un nuovo entusiasmante anno televisivo.

La Rai ha presentato i palinsesti per la prossima stagione televisiva e non sono poche le sorprese presentate ai telespettatori. Nuovo format per Elisa Isoardi ed esordio per Flavio Montrucchio al timone dei I Fatti Vostri. Altri volti noti della rete televisiva pubblica lasciano, invece, il loro posto, come Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan, entrambi protagonisti della finale dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. All’evento di presentazione dei palinsesti erano presenti anche diversi volti noti della rete televisiva, tra tutti ha brillato Caterina Balivo, bellissima con un coordinato marrone. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Presentazione Palinsesti Rai, Caterina Balivo raggiante, Marini e Lamborghini in blu

"L’ultima volta sono stata poco carina, dovevo seguire un copione" Dopo lo scontro a La Volta buona, quando aveva insistito nel chiederle i motivi della fine del suo primo matrimonio, Caterina Balivo ha chiesto scusa a Maria Giovanna Elmi. Il gesto di pace in Vai su Facebook

Buon inizio settimana a tutti! Vi informiamo che, a causa di un cambio di palinsesto, la puntata di oggi di #LaVoltaBuona non andrà in onda. @caterinabalivo vi aspetta domani, in diretta su Rai 1 a partire dalle 14:05! #LVB Vai su X

