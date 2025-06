Presentata la mostra documentaria Cantare il Medioevo

Immergetevi in un viaggio nel cuore del Medioevo con la mostra documentaria "Cantare il Medioevo. La lauda a Cortona tra devozione e identità civica", inaugurata ad Arezzo. Per la prima volta, i quattro laudari cittadini più preziosi, tra cui il celebre ms. 91, si svelano ai visitatori, rivelando i segreti di un patrimonio musicale unico e ricco di storia. Un'occasione imperdibile per scoprire come musica, fede e identità si intrecciassero nell'anima di Cortona.

Arezzo, 28 giugno 2025 – Presentata la mostra documentaria Cantare il Medioev o. La lauda a Cortona tra devozione e identità civica, che per la prima volta vede riuniti i quattro preziosi laudari cittadini giunti sino a noi. Uno di essi, in particolare, il ms. 91 della Biblioteca del Comune e dell'Accademia Etrusca (il Laudario di Cortona per antonomasia) costituisce ad oggi la più antica raccolta esistente di canti in lingua italiana. Con il termine lauda si intendono i canti spirituali in volgare che a partire dal Duecento si diffusero in tutta l'Italia. Ne era stato precursore il Cantico di frate Sole di San Francesco, testo che proprio a Cortona, attorno a frate Elia, continuò a essere cantato da alcuni dei primi seguaci del "Poverello" prima che le confraternite religiose, qui come altrove, cominciassero a utilizzare le laude per le loro attività devozionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Presentata la mostra documentaria Cantare il Medioevo

