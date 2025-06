Presenta ricorso con 15 giorni di ritardo | condanna confermata e deve pagare anche le spese di Cassazione

Un cittadino di Spoleto di 49 anni si trova ad affrontare una situazione complessa: la condanna per tentata truffa continuata e aggravata è stata confermata, ma il suo ricorso in Cassazione è stato presentato con un ritardo di 15 giorni. Ora, oltre alle pene già inflitte, dovrà sostenere anche le spese di cassazione. La vicenda evidenzia come ogni dettaglio procedurale possa fare la differenza nel corso della giustizia.

Presenta il ricorso per Cassazine con quindici giorni di ritardo, condanna confermata. Uno spoletino di 49 anni è stato condannato per il delitto di tentata truffa continuata ed aggravata alla pena di 5 mesi di reclusione e 500 euro di multa oltre al pagamento delle spese processuali. La Corte. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

