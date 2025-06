Prende fuoco un bus fiamme e fumo sull' Olimpica

Ieri sera, il cielo dell'Olimpica si è improvvisamente oscurato da una colonna di fumo e fiamme: un autobus in fiamme sulla tangenziale ha suscitato panico tra gli automobilisti di via del Foro Italico. Il bagliore acceso e l'odore acre hanno reso evidente la gravità dell’incidente, creando momenti di forte apprensione. La scena, ancora vivida nella memoria dei passanti, ci ricorda quanto sia importante la sicurezza sulle nostre strade.

