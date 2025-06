Premio Art Up 2025 | l’Accademia di Belle Arti di Bologna celebra i giovani talenti dell’arte contemporanea

L’Accademia di Belle Arti di Bologna si conferma palcoscenico di eccellenza, celebrando i giovani talenti dell’arte contemporanea con il Premio Art Up 2025. Venerdì 27 giugno, l’Aula Magna ha accolto con entusiasmo le menti creative più brillanti, riconoscendo il loro impegno e innovazione. Questo prestigioso premio, promosso da Fondazione Zucchelli all’interno di Opentour, testimonia come la nuova generazione continui a plasmare il futuro delle arti visive. Un momento di grande ispirazione e speranza per il panorama artistico italiano.

Venerdì 27 giugno 2025, l’Aula Magna dell’Accademia di Belle Arti di Bologna ha ospitato la cerimonia di proclamazione delle vincitrici e dei vincitori del Premio Art Up 2025, il riconoscimento dedicato ai nuovi talenti delle arti visive promosso da Fondazione Zucchelli all’interno di Opentour, manifestazione annuale realizzata in collaborazione con le gallerie d’arte moderna e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Premio Art Up 2025: l’Accademia di Belle Arti di Bologna celebra i giovani talenti dell’arte contemporanea

In questa notizia si parla di: arti - premio - accademia - belle

“Premio Internazionale delle Arti 2025” al sindaco Anna Petta che annuncia: "Nostro obiettivo è creare un auditorium" - Il Premio Internazionale delle Arti 2025 celebra il sindaco Anna Petta, che annuncia l’obiettivo di realizzare un nuovo auditorium a Baronissi.

Sabato 28 giugno torna il Premio Arte Acqua dell’Elba, il riconoscimento che da nove anni valorizza i giovani talenti dell’Accademia di Belle Arti di Brera, con il sostegno della Fondazione Acqua dell'Elba. La Sala Arti Visive Telemaco Signorini di Portoferraio Vai su Facebook

A Catania la mostra del “Premio Nazionale delle Arti 2024 – Comunità dei saperi”; Accademia di Belle Arti: consegnato il premio d'incisione dedicato alla professoressa Ilaria Ciardi; L'accademia di Belle Arti accoglie il Premio Nazionale delle Arti 2024.

“Levante Prize”, in mostra le opere della prima edizione del concorso - Inaugura lunedì 30 giugno (ore 11 – ingresso gratuito) a Lecce, all’Accademia di Belle Arti, la mostra delle opere selezionat ... Da lecceprima.it

Italia e Cina insieme per l’arte: al via la mostra “Levante Prize” all’Accademia di Belle Arti di Lecce - A Lecce, dal 30 giugno al 4 luglio 2025, la prima edizione del "Levante Prize" celebra l’incontro tra talento, formazione e dialogo interculturale. Scrive leccenews24.it