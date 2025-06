Premio ai protagonisti dello sport. Arrivano Zaccagni e Carnesecchi.

Preparatevi a una serata di emozioni, riconoscimenti e grandi storie di sport nella splendida cornice di Bellaria Igea Marina. Giovedì prossimo alle 21, piazza don Minzoni si trasformerà nel palco del primo premio ‘Città di Bellaria Igea Marina’, un omaggio ai campioni che hanno lasciato il segno, tra passato e presente, tra passione e dedizione. L’evento promette di essere un appuntamento imperdibile per appassionati e cittadini, celebrando il valore dello sport e dei suoi eroi.

Sarà una serata all'insegna dello sport e delle grandi storie quella in programma giovedì prossimo alle ore 21 nella centralissima piazza don Minzoni di Bellaria Igea Marina. Per la prima volta, infatti, va in scena il premio 'Città di Bellaria Igea Marina', una nuova iniziativa che vuole rendere omaggio ai protagonisti dello sport – di ieri e di oggi – che, per un tratto della loro carriera, hanno incrociato i campi di Bellaria o quelli della Romagna. Tra i nomi più attesi spiccano tre volti noti del calcio italiano: Mattia Zaccagni, capitano della Lazio e ormai presenza stabile nel giro della Nazionale, Marco Carnesecchi, portiere dell'Atalanta protagonista in Serie A, e Emanuele Giaccherini, ex Cesena, Juventus e azzurro con all'attivo partecipazioni agli Europei.