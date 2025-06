Preghiera della sera del 28 Giugno 2025 | Resta con me Signore

In un mondo frenetico e spesso incerto, trovare un momento di pace e conforto diventa un gesto di fede e speranza. La preghiera della sera del 28 giugno 2025 ci invita a rivolgerci a Maria Vergine, chiedendo il dono di stare vicini nei momenti difficili. Solo pochi minuti di ascolto e intima comunione ci possono rafforzare nel cammino quotidiano. Scopri come questa semplice preghiera può illuminare la tua serata e il tuo cuore.

“Resta con me Signore”. Questo Sabato con la preghiera della sera chiediamo questa grazia alla Beata Maria Vergine. Santa Maria, Vergine della notte, noi t’imploriamo di starci vicino quando incombe il dolore, irrompe la prova, sibila il vento della disperazione, il freddo delle delusioni o l’ala severa della morte (Don Tonino Bello). Solo pochi minuti,. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera della sera del 28 Giugno 2025: “Resta con me, Signore”

