Prefetto e questore incontrano i gestori del bar Sotto un treno picchiati da un branco di ragazzini

In un gesto di solidarietà e impegno concreto, il prefetto di Pescara, Flavio Ferdani, il questore Carlo Solimene e il vicario hanno incontrato i gestori del bar "Sotto un treno" vittime di un'aggressione brutale ai danni di due imprenditori. Un momento importante per rafforzare la collaborazione tra le istituzioni e la comunità, dimostrando che la sicurezza è una priorità assoluta. La loro vicinanza testimonia la volontà di affrontare insieme le sfide della legalità e del rispetto reciproco.

Il prefetto di Pescara, Flavio Ferdani, il questore Carlo Solimene, e il vicario di quest'ultimo, hanno incontrato i gestori del bar Sotto un treno della stazione di Porta Nuova vittime di una brutale aggressione, attuata nella tarda serata di mercoledì 25 giugno. I due, una donna di 41 anni e. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

