Precipita nel vuoto per 100 metri e muore

Un tragico incidente scuote la tranquilla Val Passiria: alle ore 12 di sabato 28 giugno, un uomo di 59 anni ha perso la vita dopo una caduta di circa 100 metri lungo la via ferrata della cascata a Stulles. Un episodio che ci ricorda quanto la natura, se non affrontata con attenzione, possa essere imprevedibile e pericolosa. La sicurezza in montagna è un nostro dovere: restiamo sempre vigilanti e preparati.

Incidente mortale intorno alle 12 di sabato 28 giugno in Val Passiria, più precisamente a Stulles, quando un 59enne di origini albanesi – da quanto emerso residente in Alto Adige – è precipitato sulla via ferrata della cascata del paese. Un volo di circa un centinaio di metri che non gli ha. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

