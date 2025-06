Precari della giustizia a rischio taglio i lavoratori tornano in piazza anche a Palermo

I precari della giustizia, timorosi di un possibile taglio dei loro posti, tornano in piazza per chiedere stabilità e riconoscimento. Con i lavoratori assunti con il PNRR che rischiano di perdere il lavoro, la mobilitazione si intensifica, coinvolgendo diverse città tra cui Palermo. Lunedì e martedì prossimi, la loro voce si farà sentire più forte che mai, perché nessuno merita di vivere nell’incertezza.

Manca ancora molto tempo, ma la paura di andare a casa è sempre di più: per questo torna ad alzarsi la voce dei precari assunti con il Pnrr negli uffici giudiziari. Per riaccendere i riflettori sul problema, lunedì e martedì prossimi, 30 giugno e 1 luglio, i precari saranno in piazza varie città. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

