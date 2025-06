Pre-saldi italiani pazzi per i prezzi al ribasso | già 6 milioni e mezzo i cittadini che hanno fatto shopping con lo sconto

I pre-saldi italiani stanno travolgendo i consumatori, con oltre 6,5 milioni di cittadini già in pista tra promozioni e offerte online, anticipando di settimane l’inizio ufficiale delle vendite estive. Un vero e proprio assalto agli affari che preannuncia un boom di circa 700 milioni di euro prima del via ufficiale il 5 luglio. Ma cosa rivela davvero questa corsa sfrenata ai saldi? È quanto stima Fismo...

Vendite promozionali, pre-saldi, sconti web e offerte via social: così il mercato annuncia, di fatto, l’avvio della stagione dei saldi estivi, aggirando la data ufficiale fissata dalle normative. Un vero e proprio “assalto agli affari”, che anticipa circa 700 milioni di acquisti prima della data di avvio ufficiale delle vendite di fine stagione. Saldi al via il 5 luglio, ma intanto un’indagine di settore rivela che.. È quanto stima Fismo Confesercenti sulla base di un’indagine condotta da Ipsos sul fenomeno dei pre-saldi. A una settimana dall’inizio dei saldi – al via il 5 luglio in tutta Italia – oltre 6,5 milioni di consumatori hanno già approfittato delle offerte, spendendo in media circa più di 100 euro a testa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Pre-saldi, italiani pazzi per i prezzi al ribasso: già 6 milioni e mezzo i cittadini che hanno fatto shopping con lo sconto

