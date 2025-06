prato piange antonio lucchesi decano degli industriali

Prato piange la scomparsa di Antonio Lucchesi, decano degli industriali e figura emblematica del distretto tessile. Con i suoi 97 anni, "Tonino" ha lasciato un segno indelebile nella storia economica e sociale della città , ispirando generazioni di imprenditori. La sua perdita rappresenta un momento di grande tristezza, ma anche un’occasione per ricordare e onorare il suo straordinario contributo.

Prato, 28 giugno 2025 – Lutto a Prato per la morte di un nome storico del distretto tessile: se nìè andato Antonio Lucchesi. "La scomparsa di Antonio Lucchesi è un momento di grande dolore e commozione per Confindustria Toscana Nord, in particolare per gli industriali pratesi di cui "Tonino", come era affettuosamente chiamato, era il decano", ricorda l'associazione degli industriali. Lucchesi aveva 97 anni (era nato il 31 gennaio 1928). Nato in una famiglia che era già impegnata nel tessile – ad avviare l'attività era stato il nonno Guido – Antonio Lucchesi era il maggiore di cinque fratelli. Toccò quindi a lui la conduzione dell'azienda quando il padre Ettore cadde gravemente ammalato.