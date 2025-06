Prato omicidi escort | indagati tre agenti penitenziari per aggressione a killer di Denisa e Ana

In un’Italia sempre più segnata da eventi inquietanti, la vicenda di Prato scuote l’opinione pubblica: tre agenti penitenziari sono indagati per aver aggredito Vasile Frumuzache, il criminale responsabile degli omicidi delle prostitute Denisa e Ana. Un episodio che solleva interrogativi sulla gestione delle carceri e sulla tutela della legalità. La vicenda si inserisce in un contesto complesso, dove le tensioni tra giustizia, sicurezza e responsabilità sono più vive che mai.

Tre agenti della polizia penitenziaria risultano indagati con l'accusa di rifiuto di atti d'ufficio e lesioni colpose per l'aggressione nel carcere di Prato a Vasile Frumuzache, il 32enne romeno reo confesso degli omicidi delle connazionali Denisa Maria Adas e Ana Maria Andrei L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Prato: aggredito in carcere con olio bollente l’uomo accusato degli omicidi di Denisa e Ana Maria - Una vicenda drammatica scuote il carcere di Prato: Vasile Frumuzache, accusato degli omicidi di Denisa e Ana Maria, è stato brutalmente aggredito con olio bollente da un parente di Ana Maria, scomparsa e uccisa nel 2024.

