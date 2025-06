Prato maxi perquisizione in carcere | nel blitz indagati agenti della penitenziaria e detenuti

Un'operazione senza precedenti scuote il carcere di Prato: un blitz massiccio ha portato all’indagine di agenti penitenziari e detenuti coinvolti nel traffico di droga e cellulari, anche nelle sezioni di alta sicurezza. Coordinata dalla Procura, questa vasta perquisizione rivela le criticità di un sistema che fatica a garantire effettiva sicurezza. La lotta contro la corruzione e il crimine organizzato diventa ancora più urgente.

Prato, 28 giugno 2025 – Droga e cellulari da tempo entrano nel carcere a Prato, anche nei reparti Alta Sicurezza e Media Sicurezza, dove sono ci detenuti arrestati per reati mafiosi. Questa mattina, 28 giugno, nel penitenziario di Prato, c’è stata una vasta operazione, coordinata dalla Procura di Prato diretta da Luca Tescaroli, che ha portato a indagare quattro agenti penitenziari, con l’accusa di corruzione. Oltre 260 agenti sono stati mobilitati per le perquisizioni ai detenuti e sono stati schierati 60 poliziotti in assetto antisommossa intorno al carcere. Le forze dell'ordine hanno sottoposto a perquisizione 127 detenuti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prato, maxi perquisizione in carcere: nel blitz indagati agenti della penitenziaria e detenuti

