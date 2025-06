Prato l’ex sindaca Bugetti e il contratto E Matteini si dice cambiato dopo il caso giudiziario del 2024

Prato, 28 giugno 2025 – La decisione del gip Alessandro Moneti segna un capitolo cruciale nell’affaire Bugetti-Matteini Bresci, indagati per corruzione dalla Dda di Firenze. Tra arresti domiciliari e assenza di misure per l’ex sindaca, la vicenda si infittisce di retroscena e riflessi politici. Ma ciò che emerge con chiarezza è come il caso abbia profondamente cambiato l’atmosfera politica e le strategie di tutti i protagonisti coinvolti...

Prato, 28 giugno 2025 – Il dispositivo del gip Alessandro Moneti ha segnato una tappa importante nell'iter giudiziario dell'affaire Bugetti-Matteini Bresci, indagati per corruzione nell'inchiesta della Dda di Firenze: da una parte sono stati applicati gli arresti domiciliari all'imprenditore tessile per il quale era stato chiesto il carcere e dall'altra nessuna misura restrittiva è stata adottata per l'ex sindaca a seguito delle dimissioni. Ma nonostante tutto, "i gravi indizi di colpevolezza" a loro attribuiti dalla Procura sono stati riconosciuti dal giudice, mentre altre novità sia su Bugetti che su Matteini Bresci sono emerse non solo dalle intercettazioni ma anche dalla lunga sfilata di persone informate sui fatti, che sono state ascoltate dai sostituti procuratori Lorenzo Gestri, Lorenzo Boscagli e Antonino Nastasi.

