Prato indagati tre agenti per l’aggressione al killer delle escort

Un episodio sconvolgente scuote Prato: tre agenti sono ora indagati per aver fallito nel garantire la sicurezza di Vasile Frumuzache, il killer delle escort, aggredito in carcere lo scorso 6 giugno. La vicenda solleva interrogativi sulla gestione della sicurezza nelle strutture penitenziarie e sulla responsabilità degli operatori. Una questione che richiede risposte chiare e trasparenza, affinché episodi simili non si ripetano.

