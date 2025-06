Prato | droga e cellulari nel carcere della Dogaia Giro da migliaia di euro indagati 3 agenti e 10 detenuti

Una spirale di corruzione scuote il carcere della Dogaia a Prato, dove trafficking di droga e traffico di cellulari di ultima generazione si intrecciano in un giro da migliaia di euro. Agentie e detenuti coinvolti in un'indagine che svela un sistema tanto sofisticato quanto pericoloso, mettendo in luce una realtà lontana dall'immagine rassicurante delle carceri italiane. La scoperta apre uno squarcio sul lato oscuro del sistema penitenziario, con conseguenze che potrebbero cambiare tutto.

Pagavano migliaia di euro per avere in carcere telefoni cellulari di ultima generazione, smartwatch, microtelefoni, schede telefoniche, ma anche cocaina e hashish

