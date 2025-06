Prato droga e cellulari in carcere | indagati agenti e detenuti

Una vasta operazione nel carcere di Prato ha smascherato un inquietante traffico di droga e cellulari, coinvolgendo agenti e detenuti. Coordinata dalla procura locale e supportata da circa sessanta poliziotti in assetto antisommossa, l’indagine, avviata nel luglio 2022, ha portato alla luce formidabili reti illecite, anche legate a reati mafiosi. Questa scoperta rivela come le infiltrazioni criminali si insinuino anche nei luoghi di detenzione, minando la sicurezza pubblica e la lotta alla criminalità .

Vasta operazione nel carcere di Prato, coordinata dalla procura della città toscana, finalizzata a contrastare l’ingresso di telefoni cellulari e droga ai detenuti dei reparti Alta Sicurezza e Media Sicurezza, anche per reati mafiosi. Impegnati una sessantina di poliziotti in assetto antisommossa. Ne dà notizia, con un comunicato, la Procura di Prato, spiegando che dall’indagine, partita nel luglio dello scorso anno, sarebbero emerse “ forme corruttive per quattro agenti penitenziari e anomali contatti tra altri quattro agenti e addetti alle pulizie. Perquisiti 127 detenuti, di cui 27 risultano indagati. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Prato, droga e cellulari in carcere: indagati agenti e detenuti

