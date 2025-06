Prato aggressione in carcere all’assassino delle escort | indagati 3 agenti

Un gesto che ha scosso le mura del carcere di Prato: Vasile Frumuzache, l’assassino delle escort romene Denisa Maria Adas e Ana Maria Andrei, ha subito un’aggressione, portando all’iscrizione nel registro degli indagati di tre agenti della polizia penitenziaria. L’episodio solleva importanti questioni sulla sicurezza e sul rispetto della dignità nel sistema penitenziario, mentre l’interrogatorio dei coinvolti si prospetta come una tappa cruciale per fare luce su quanto accaduto.

Per l’aggressione nel carcere di Prato a Vasile Frumuzache, il 32enne romeno reo confesso degli omicidi delle connazionali Denisa Maria Adas e Ana Maria Andrei, tre agenti della polizia penitenziaria risultano indagati per rifiuto di atti d’ufficio e lesioni colpose e, fa sapere la Procura pratese, saranno interrogati nelle prossime ore. I tre agenti indagati sono un 24enne di Caserta, un 40enne di Belvedere Marittimo (Cosenza), un 45enne di Napoli. L’episodio. Il 6 giugno scorso Frumuzache venne aggredito da un altro detenuto. Nonostante le direttive impartite dalla procura al comandante del carcere e l’assicurazione che si era provveduto a garantire la sicurezza del 32enne, l’altro detenuto, spiega il procuratore Luca Tescaroli, “fu lasciato del tutto libero di versargli un pentolino di olio bollente, intriso di un bicchiere di zucchero, sul volto e sugli arti “. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Prato, aggressione in carcere all’assassino delle escort: indagati 3 agenti

