Poti, dove il bosco diventa cesso.

Arezzo, ormai tristemente nota come la capitale dell’imbecillità creativa, si conferma anche questa volta nel suo ruolo di teatro di comportamenti sconsiderati. Il bosco di Poti, simbolo di questa smania di scempi, si ritrova ancora una volta sommerso da sacchi, plastica e oggetti abbandonati, trasformandosi in una discarica a cielo aperto. Nonostante le promesse di controlli serrati, la negligenza continua a imperare. E allora, si può davvero parlare di rispetto per l’ambiente?

Arezzo si conferma "capitale dell'imbecillità creativa" – e stavolta il bosco di Poti si becca pure la medaglia di legno marcio. Girano già da mesi le denunce de? L'Ortica ("Sacchi, plastica e oggetti abbandonati trasformano i boschi aretini in discariche abusive") e ci avevano messo la faccia pure i Carabinieri Forestali, promettendo controlli e multe a raffica.?Eppure – sorpresa! – nel fine settimana qualcuno ha pensato bene di rifornire il bosco di Poti, poco prima di Casa?al?Vento, con un nuovo carico di obbrobri: materassi sfondati, sedie sfasciate, un frigorifero che pare uscito da un film horror anni '80 e immancabili sacchi neri rigonfi di schifezze.

Poti, dove fioriscono gli accendini e la civiltà si perde nel bosco - La natura si tinge di rifiuti e la bellezza dei paesaggi si offusca. La strada panoramica verso Poti, un tempo simbolo di libertà e avventura in bicicletta, ora racconta una storia di degrado e indifferenza.

