Potature e abbattimenti | il municipio VIII chiede un ornitologo in cantiere nei periodi di nidificazione

Il Municipio VIII si impegna a tutelare la biodiversità e gli uccelli durante le operazioni di potatura e abbattimento, richiedendo la presenza di un ornitologo qualificato in cantiere durante i periodi di nidificazione. Questa iniziativa, adottata con una mozione approvata il 26 giugno, sottolinea l'importanza di interventi rispettosi della natura, garantendo un equilibrio tra esigenze urbanistiche e tutela ambientale. La richiesta è un passo deciso verso una gestione più sostenibile e consapevole del patrimonio naturale urbano.

Un ornitologo sul posto per tutti gli interventi di abbattimenti e potatura urgenti e che devono essere effettuate nel periodo di nidificazione. La richiesta arriva dal consiglio del municipio VIII che il 26 giugno ha approvato una mozione che chiede al minisindaco e agli assessori competenti di. 🔗 Leggi su Romatoday.it

