Posti letto all’R-Nord con affitto ridotto per studenti e giovani lavoratori | in cambio di 200 ore di volontariato

Se sei uno studente o un giovane lavoratore alla ricerca di una sistemazione conveniente, il progetto “Antenne” a Modena potrebbe fare al caso tuo. Offrendo un affitto ridotto del 40% in cambio di 200 ore di volontariato, questa iniziativa promuove solidarietà e integrazione comunitaria. Attraverso questa proposta innovativa, il Comune di Modena rinnova il suo impegno nel sostenere i giovani e le nuove generazioni, creando un’opportunità unica di crescita personale e professionale per il 2025/2026.

Dare una mano alla comunità e ricevere in cambio un posto letto ad affitto ridotto del 40%: è questa la proposta del progetto “Antenne”, che anche per l’anno 20252026 si rinnova grazie all’avviso pubblico pubblicato dal Comune di Modena. Studenti, lavoratori e giovani professionisti tra i 19 e i. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

